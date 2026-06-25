Summer IP Sessions
Letnie spotkania z własnością intelektualną.
2026-06-25, 11:43
Latem zapraszamy Cię na wyjątkową serię spotkań online. Zero nudnych wykładów, zero suchego prawa.
Będzie konkretnie, inspirująco i – co najważniejsze – przydatnie.
📅 9 bezpłatnych czwartkowych spotkań – 30 minut wiedzy, którą wykorzystasz od razu.
📥 Na Zoomie. O 10:30.
Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne!
Zapisz się tutaj: https://edu.poraj.com/summer-ip-sessions-2026-389678treść
KONTAKT / AUTOR
Anna Cybulka
Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa sp.o o.o.
605105924
605105924
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