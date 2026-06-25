Summer IP Sessions
Letnie spotkania z własnością intelektualną.
2026-06-25, 11:43

Latem zapraszamy Cię na wyjątkową serię spotkań online. Zero nudnych wykładów, zero suchego prawa.

Będzie konkretnie, inspirująco i – co najważniejsze – przydatnie.

📅 9 bezpłatnych czwartkowych spotkań – 30 minut wiedzy, którą wykorzystasz od razu.

📥 Na Zoomie. O 10:30.

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne!


Zapisz się tutaj: https://edu.poraj.com/summer-ip-sessions-2026-389678treść

KONTAKT / AUTOR
Anna Cybulka
Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa sp.o o.o.
605105924
605105924
ZAŁĄCZNIKI
pdf.pdf
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kancelaria Poraj
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.